En glad bytur i London blev i december 2021 forandret til et mareridt for fire kvinder.

I stedet for en let rus, endte de nemlig med voldsom opkastning og brandskader i munden.

Kvinderne havde hver bestilt en tequila på natklubben Tiger Tiger, men ifølge Sky News, begik bartenderen en fatal brøler:

I stedet for sukker, dyppede han nemlig kanten af glassene i kaustisk soda.

Det var først, da bartenderen så kvindernes reaktion, at det gik op for ham, at noget var helt galt.

Kvinderne blev kørt med ambulancer til behandling på hospitalet.

Han smagte selv på 'saltet' og opdagede fejlen.

Hændelsen fandt sted 7. december 2021, og i denne uge faldt dommen i Westminster Council.

Selvom bartenderen bedyrede, at han »ikke anede, hvad han havde gjort,« før det var for sent, blev natklubben fundet skyldig i fire punkter.

Et af punkterne handlede om at »udsætte kunder for risikoen for kemiske stoffer.«

Ejeren af klubben fik en bøde på over en millioner danske kroner.

Alle fire kvinder slap fra oplevelsen uden varige mén.