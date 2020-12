Anklageren er ikke i tvivl. Han kalder det en sag med 'torturlignende elementer'.

Og i centrum for det hele står en svensk 'barnestjerne'.

Sådan lyder kun nogle af de spektakulære ingredienser i en sag, der skal for retten i Sverige i næste uge. Det skriver Aftonbladet, der har fået indsigt i sagsakterne.

Her fremgår det, at den tidligere barnestjerne, der ikke optræder ved navn, er dybt involveret. Han er i dag teenager, men har haft en 'mangeårig karriere' – og er derfor relativt kendt hinsidan.

Det er tilbage i august, at et orgie af vold, mishandling og afpresning angiveligt finder sted over flere dage.

Politiet kommer på sporet af sagen, da en 15-årig dreng bliver indlagt på hospitalet. Han har fået skåret en finger af, og han er også blevet slået med en hammer og blevet stukket med en kniv. På hans telefon finder betjente hurtigt billeder af barnestjernen og en 27-årig mand. De er nu begge tiltalt som hovedmistænkte i sagen.

Ifølge Aftonbladet har barnestjernen under et forhør hos politiet sagt, at han var påvirket af forskellige stoffer i de dage, hvor mishandlingen af den 15-årige fandt sted.

»Så jeg kan have slået ham, men jeg ved det ikke. Jeg husker ingenting, men jeg ville i hvert fald aldrig have klippet en finger af nogen. Det er for groft,« har barnestjernen forklaret.

Aftonbladet beskriver på baggrund af sagsakterne et længere voldeligt og blodigt forløb, der leder op til, at den 15-årige dreng ender på hospitalet.

I første omgang er den 15-årige dreng nemlig sammen med den 27-årige mand og yderligere en mand midt i 20'erne med til at overfalde og kidnappe en fjerde person – der med vold tvinges til at overføre et beløb svarende til en halv million danske kroner til den 27-åriges konto.

Siden kommer barnestjernen ind i billedet, for bare dagen efter hjælper han ifølge politiets oplysninger den 27-årige og den 15-årige med at røve og overfalde manden midt i 20'erne, der hjalp til med kidnapningen. Politiet har fundet flere billeder af barnestjernen, hvor han skulle være i besiddelse af både penge og smykker fra den kriminelle gerning.

Siden eskalerer volden dog yderligere. Og i næste omgang står den 15-årige for tur. Igennem flere dage mishandles han i den 27-åriges lejlighed af den 27-årige selv og barnestjernen, der på de fleste af politiets spørgsmål angiveligt har leveret samme svar:

»Ingen kommentarer.«

Aftonbladet har været i kontakt med barnestjernens advokat, der siger følgende:



»Min klient nægter sig skyldig i enhver forseelse. Og på grund af sagens følsømme karakter og af respekt for alle involverede parter vil jeg ikke kommentere sagen yderligere i øjeblikket.«