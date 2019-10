En 28-årig amerikansk kvinde er netop blevet idømt 20 års fængsel for at have misbrugt en 11-årig dreng seksuelt.

Misbruget er sket i forbindelse med hendes job som barnepige. Kvinden, Marissa Mowry, blev desuden gravid med drengens barn, som hun fødte tilbage i 2014.

I dag er drengen 17 år.

Det er to år siden, at Marissa Mowry blev anholdt for misbruget af drengen, efter han havde fortalt sin mor om forholdet til barnepigen. DNA-test har senere hen påvist, at drengen er far til barnet. Det skriver New York Post.

Mowry var ellers anset som værende en del af familien og en, som familien havde tillid til.

Drengen tager nu selv vare på den femårige søn, har moderen, Nadene Campbell, fortalt til flere medier. Det skulle han ifølge moderen klare godt, selvom det også går ud over venskaber og dating-liv at være far i en ung alder.

Mowry havde ikke noget at sige, da dommen blev afsagt, men hun erklærede sig skyldig i at have misbrugt drengen.

Nadene Campbell advarede i forbindelse med retssagen andre forældre om at stole blindt på kvindelige barnepiger.