En indsat i et fængsel i Oklahoma tog sagen i sin egen hånd i sidste måned. Han slog en dømt barnemorder ihjel i den celle de to delte. Det meddeler fængslets ansatte.

Den 59-årige Anthony Palma blev efter sigende myrdet af sin cellekammerat Raymond Pillado 11. januar. Drabet skete i Oklahoma State Penitentiary i byen McAlester.

Ligsynsrapporten beskriver dødsfaldet som et 'resultat af strangulation og trauma i hovedet på den afdøde'.

Palma fik livstidsstraf i 1997 for mordet på en 8-årig, hvis krop aldrig blev fundet. Det skriver avisen New York Post.

Pillardo afsoner også adskillige livstidsdomme. Blandt andet for mord og for at skyde for at dræbe.

Da Palma døde i sidste måned, var dødsårsagen ikke klar. Fængslet sagde på det tidspunkt, at han var blevet dræbt på grund af det, han havde gjort.

Den pige, som Palma blev dømt for at dræbe, Kirsten Hatfield, boede bare to opgange fra hans egen lejlighed, da hun forsvandt.

DNA viste til sidst, at Palma var involveret i drabet, og han blev dømt for at kidnappe Hatfield. Samtidigt havde han udnyttet hende seksuelt og til sidst dræbt hende.

Tilbage i januar planlagde politiet at interviewe Palma, for at finde ud af, hvor han havde gjort af liget.

»Vi har ikke lukket denne sag endnu, og vi lukker den måske aldrig, for vi ville gerne finde hendes krop og bringe hende hjem,« siger politichefen Brandon Clabes.

Kirsten Hatfields mor, Shabnon Hazen, planlægger ikke at opgive håbet om at finde resterne af datteren.

»Det gør jeg ikke... jeg er ikke klar,« fortalte hun nogle reportere i sidste måned. »Jeg behøver ikke at give op endnu.«