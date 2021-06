Nytårsdag skyllede liget af et lille barn op på den norske vestkyst.

Spekulationerne om drengens identitet har længe været et stort spørgsmålstegn.

Men nu er identiteten bekræftet.

Norsk politi oplyser ifølge BBC, at der er tale om en iransk-kurdisk dreng, der var blot 15 måneder gammel.

Drengen ved navn Artin omkom sammen med resten af sin familie, da deres båd, der havde kurs mod England, sank i den engelske kanal sidste efterår.

Familien var flygtet fra Iran for at starte et nyt liv i Vesteuropa. De var 7. august rejst fra hjembyen Sardasht og blev smuglet ind i Europa gennem Tyrkiet. Herfra gik turen op gennem Italien og Frankrig, inden de 27. oktober satte deres fødder i en båd, der skulle få dem over målstregen.

Men så langt nåede de altså ikke.

Fire af Artins familiemedlemmer mistede også livet i ulykken. Ombord på båden var også 15 andre.

BBC har set flere beskeder, der er sendt fra Ms Mohammad Panahi, Artins far, i dagene op til ulykken. Her fremgår det blandt andet, at han var klar over farerne ved at sejle over kanalen, men at de ikke havde noget valg.

I en flygtningelejr i Dunkirk i Frankrig har en anden flygtning udtalt, at han havde kendskab til familien, og at den kurdiske dreng var meget glad af natur:

»Han var en meget glad dreng. Folk er triste, men hvad kan vi gøre? Ingenting. Kun græde.«