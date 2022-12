Lyt til artiklen

Retten i New Zealand har beordret et barn, der er blevet midtpunktet i en sag om retten til at modtage blod fra uvaccinerede donorer, til midlertidig forvaring hos helbredspersonale.

Den fire måneder gamle dreng ligger på hospitalet i Auckland, mens han venter på en tid til at korrigere en hjertefejl.

Problemet er, at begge hans forældre har blokeret for operationen. De har søgt at få en ret til at slå fast, at drengen kun kan modtage blod fra uvaccinerede donorer. Det skriver BBC.

Men højesteretten i New Zealand har afgjort, at operationen er til drengens 'bedste interesse'. Om han så skal modtage blod fra en person, der er vaccineret mod coronavirus eller ikke.

Dommer Ian Gault beordrede drengen placeret under rettens område, 'fra dagen ordren blev givet, til han er kommet sig over operationen'.

Han afviste forældrenes ønske om uvaccineret blod. Det er både unødvendigt og upraktisk. Ligesom lægerne mener han, at drengens overlevelse er det vigtigste.

Men han understregede, at forældrene stadigvæk var drengens primære værger. Lægerne skal holde dem informeret hele tiden, om den behandling han får.

Dommer Ian Gault sagde også nej til en forespørgsel fra forældrenes advokat. Sue Grey ville have oprettet en bloddonorservice med blod fra uvaccinerede donorer.

Men advokater for New Zealands blodbanker sagde, at etableringen af en ny donorservice ville være en dårlig vej at gå. Det ville blive 'et skråplan' og det ville 'ødelægge en ellers udmærket blodservice'.

Det er blevet en sag for antivaccine-aktivister i New Zealand. De demonstrerede uden for retssalen, hvor dommeren kom med sin afgørelse onsdag.

Det er også kommet frem under denne sag, at under et møde på Starship-hospitalet i Auckland, så var forældrene blevet fulgt af en person, som efterfølgende præsenterede en masse ubegrundede konspirationsteorier.

Han forsatte med at påstå, at børn døde under transfusioner på hospitalet.