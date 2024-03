Tre civile, en kvinde, et barn og en mand, er blandt i alt fem dræbte efter et angreb på byen Homs i Syrien.

Israelske angreb på den syriske by Homs har dræbt fem personer - heriblandt tre civile - onsdag.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr)

- Fem personer er blevet dræbt heriblandt tre civile - en kvinde, et barn og en mand - og syv andre er blevet såret i israelske angreb på en bygning i nabolaget Hamra i Homs.

Identiteten på de to ikke-civile, der er blevet dræbt, er ukendt, lyder det fra Sohr.

Syriens forsvarsministerium oplyser, at "den israelske hær affyrede luftangreb fra den retning, som det nordlige Tripoli ligger i (i Libanon, red.) med en række steder i byen Homs og dens opland som mål".

På syrisk statsligt fjernsyn er der blevet vist billeder af redningsfolk, der graver sig gennem murbrokker, ved hvad der lader til at være en kollapset bygning.

De bærer også en person på en båre.

Tidligere meldte syrisk statsligt fjernsyn også om "et israelsk angreb" i provinsen Homs i det centrale Syrien. Homs er hovedby i provinsen af samme navn.

I sidste uge gennemførte USA angreb mod iranskstøttede grupper i Syrien og Irak, hvor dusinvis blev dræbt. Det var et hævnangreb for et dødeligt angreb mod amerikanske styrker i Jordan.

Israel ramte også mål i Syrien to gange i sidste uge.

Et angreb fredag dræbte tre proiranske krigere syd for Damaskus ifølge Sohr.

Mandag i sidste uge blev der udført angreb nær Damaskus, der kostede otte personer livet, har Sohr oplyst.

I løbet af mere end et årtis borgerkrig i Syrien, har Israel udført hundredvis af luftangreb mod landet. Målet for dem har primært været iranskstøttede styrker og syriske militærpositioner.

Den slags angreb er dog blevet intensiveret, siden krigen i Gaza mellem Israel og den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas brød ud 7. oktober.

