New Zealand indleder gradvis åbning torsdag med biografer og restauranter. Barer må vente til næste uge.

På torsdag bliver dagligdagen i New Zealand lidt mere normal efter omkring halvanden måneds nedlukning af store dele af samfundet.

Premierminister Jacinda Ardern oplyste mandag, at genåbningen vil ske ad flere omgange. I første runde får restauranter, biografer, indkøbscentre, caféer samt fitnesscentre og legepladser lov til at åbne igen.

Det skriver avisen New Zealand Herald.

I biografer skal gæsterne fordeles rundt om i salen med større afstand til hinanden end ellers.

Ugen efter vil barer, som hovedsageligt holder sig til salg af alkohol, have lov til at servere for kunder igen. Men på den betingelse, at regler for fysisk afstand og tiltag for at mindske risikoen for smitte bliver overholdt.

Bargæster skal sidde ned, der skal være afstand mellem bordene, og der er også krav til, hvor mange borde en ansat må betjene.

Barer og restauranter vil blive lukket, hvis de overtræder reglerne, siger premierminister Ardern.

Sundhedsmyndighederne havde anbefalet at vente yderligere 14 dage med at give barer lov til at åbne, men regeringen lagde sig fast på ti dage og torsdag den 21. maj som åbningsdato.

Ifølge Jacinda Ardern udgør barer den største risiko. Hun fremhæver Sydkorea, som havde genåbnet barer, men lukkede dem igen, efter et ny udbrud af smitte ramte landet.

Efter to uger vil myndighederne i New Zealand evaluere forløbet med den gradvise åbning. Hvis antallet af smittetilfælde holder sig på et lavt niveau, vil det nuværende forsamlingsloft på maksimalt ti personer blive ændret.

New Zealand er indtil videre sluppet nådigt fra virusudbruddet i forhold til de fleste andre lande.

Der er ifølge Johns Hopkins University registreret 21 dødsfald relateret til coronavirusset blandt landets befolkning på cirka 4,9 millioner.