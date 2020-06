Stigende tilfælde med coronavirus i USA har ført til flere opfordringer om strengere coronaregler.

Barer i flere områder af delstaten Californien, USA, bliver beordret lukket for at undgå smitte med coronavirus.

Det melder Californiens guvernør, Gavin Newsom, på Twitter.

- På grund af den stigende spredning af Covid-19 beordrer Californien barer til at lukke i Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, San Joaquin og Tulare, skriver Newsom.

Cirka 13,5 millioner borgere bor i de berørte områder i delstaten.

Delstaterne Texas og Florida har også udstedt ordrer om, at barer skal stoppe med at servere alkohol.

Californiske barer fik tilladelse til at genåbne fra 12. juni, men den endelige beslutning var op til de lokale myndigheder.

Barer i Los Angeles, den næststørste by i USA, har været åbne siden 19. juni.

De hårdest ramte amerikanske delstater er i øjeblikket i syd og vest, hvor mange delstatsledere presser på for genåbning af økonomien.

Den seneste stigning i USA, der har bragt antallet af smittetilfælde op på mere end 2,5 millioner og antallet af coronarelaterede dødsfald over 125.000, har ført til en stigning i opfordringer om strengere regler og håndhævelser af begrænsninger.

- Dette er en meget, meget alvorlig situation, og det er nu, vi skal handle, hvis vi vil have det her under kontrol, siger USA's sundhedsminister, Alex Azar, til CNN søndag.

Tre nordøstlige stater, der har gjort fremskridt med at inddæmme pandemien - New York, New Jersey og Connecticut - har opfordret besøgende fra amerikanske hotspots som Texas, Florida og Alabama til at gå i karantæne efter indrejse.

Præsident Donald Trump har presset kraftigt på for, at den amerikanske økonomi skal genåbne trods stigningen i antallet af smittetilfælde.

/ritzau/AFP