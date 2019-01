På bare to dage i november sidste år blev en tredjedel af Australiens bebrillede flagermus udslettet. Den rekordvarme temperatur fik skylden, siger videnskabsfolk.

Dyrene kunne ikke tåle temperaturer over42 grader. De døde simpelthen.

I byen Cairns så de lokale indbyggere flagermus styrte døde til jorden fra træerne. Det skriver BBC.

De redningfolk, der rykkede ud, fandt overlevende flagermus klumpet sammen. Som regel på grene nær jorden.

Tre flagermus ses her hænge på et træ i det sydlige Queensland i juli 2011. Arkivfoto. Foto: JOHN WILSON Vis mere Tre flagermus ses her hænge på et træ i det sydlige Queensland i juli 2011. Arkivfoto. Foto: JOHN WILSON

»Det var totalt deprimerende,« sagde en af redningsfolkene, David White, til engelske BBC.

I sidste uge kom videnskabsmændene fra Western Sydney University med deres konklusion om, hvorfor 23.000 bebrillede flagermus døde den 26. og 27. november 2018.

Der var kun omkring 75.000 flagermus af denne art i hele Australien, før de tragiske novemberdage, ifølge statistikken.

»Den slags er ikke sket i Australien, siden europæerne kom til landet,« siger dr. Justin Welbergen, der er præsident for Australasian Bat Society (Australasiske Flagermuseforening).

Flagermus hængende i et træ i Indien. Foto: NARINDER NANU Vis mere Flagermus hængende i et træ i Indien. Foto: NARINDER NANU

Den bebrillede flagermus findes også på Papua New Guinea, i Indonesien og på Solomonøerne.

I Australien findes den kun i en lille regnskov i det nordlige Oueensland. Der hjælpe den til med at sprede træernes pollen.

Omkring 10.000 flagermus af en anden art, sort flagermus, faldt også døde til jorden under den samme todages periode.

Ifølge videnskabsfolk får flagermus ofte dødelig stress af temperaturer over 42 grader.

På dette foto, der er optaget den 3. december 2010, ses en flok flyvende flagermus fra Kalong Island, der er en del af Komodo National Park i Indonesien. Foto: ROMEO GACAD Vis mere På dette foto, der er optaget den 3. december 2010, ses en flok flyvende flagermus fra Kalong Island, der er en del af Komodo National Park i Indonesien. Foto: ROMEO GACAD

Under hedebølgen i november oplevede Cairns den højeste temperatur, der nogensinde er målt i byen, 42,6 grader.

Eksperter har længe været bekymrede over den bebrillede flagermus' udsigter til at overleve på lang sigt.

Bestanden er mere end halveret i det sidste årti.