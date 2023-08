Mandag aften fik borgerne i den italienske by Bardonecchia, som ligger nær Torino, sig en voldsom forskrækkelse.

Bjergbyen, som ligger i 1.300 meters højde, har en række vandløb, floder og bifloder løbende igennem sig.

De blev henover weekenden, hvor regionen var ramt af voldsomt regnvejr, voldsomt presset, og mandag aften gik det galt.

Vandet gik over sine bredder og skabte en flodbølge af de ting, som det slæbte med sig. Omkring klokken 21 lokal tid slap den ind i byen og begravede den i mudder og vragrester.

De lokale er også trukket i arbejdstøjet for at få fjernet mudderet fra gadebilledet. Foto: Tino Romano/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere De lokale er også trukket i arbejdstøjet for at få fjernet mudderet fra gadebilledet. Foto: Tino Romano/EPA/Ritzau Scanpix

Det skriver Sky News.

Brandfolk måtte også redde seks personer ud af en væltet autocamper. Myndighederne fortsatte med at lede efter mulige tilskadekomne hele natten, men kan heldigvis fortælle, at der ikke er nogen, som meldes savnet.

Oprydningsarbejdet er fortsat tirsdag, ligesom der også holdes nøje øje med vandstanden i floden Frebus, som ikke ligger langt derfra.

Piemontes regionale guvernør, Alberto Cirio, skriver på Facebook, at mudderskreddet har forårsaget betydelige skader, og Italiens premierminister Antonio Tajani har lovet, at regeringen vil hjælpe med oprydningen.

Når Bardonecchia ikke er dækket i mudder, er det om vinteren et populært mål for skisport, mens det om sommeren er velbesøgt af vandrere.