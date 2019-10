Onsdag morgen emmer Barcelonas gader fortsat af oprør efter sammenstød mellem demonstranter og politistyrker.

Der er meldinger om i alt 72 sårede betjente, efter tusindvis af seperatist-støtter for anden dag i streg satte ild i gaderne tirsdag aften.

Som en del af oprøret spærrede demonstranterne både motorveje og jernbanelinjer, stormede regeringsbygninger, og adskillige flyafgange fra Barcelonas største lufthavn, El Prat-lufthavnen, blev enten aflyst eller udskudt.

Politistyrkerne svarede igen med tåregas, knibler og anholdelser. I alt 29 blev under tirsdagens optøjer i Barcelona anholdt. Yderligere 22 blev anholdt i Tarragona og Lleida, skriver spanske La Vanguardia.

Oprøret, der startede mandag, er en direkte reaktion på, at ni seperatistledere fra Catalonien netop mandag blev idømt fængselsstraffe. Straffe, der lød på mellem ni og 13 års fængsel.

Blandt de dømte er Cataloniens tidligere vicepræsident Oriol Junqueras. Fra sin fængselscelle har han ifølge Reuters fortalt, at dommene kun forstærker bevægelsen.

»Vi kommer til at fortsætte fremad og kommer aldrig til at give op,« har han sagt og tilføjet, at han og flere af de andre dømte vil have deres sager for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

De blev straffet for deres roller i en stor løsrivelsesbevægelse, der i 2017 ledte til en ulovlig folkeafstemning om catalonsk uafhængighed i 2017. En afstemning, hvor 90 procent af de stemmeberettigede stemte ja til, at Catalonien skulle løsrive sig fra Spanien. Resultatet skal dog ses med forbehold, da kun 43 procent af de stemmeberettigede stemte.

Onsdag er harmen over dommene endnu ikke aftaget, og omtrent 7.000 studerende fra catalanske universiteter er gået på gaden i en såkaldt frihedsmarch med fem søjler. I samme forbindelse har de indledt en sultestrejke.

Derudover er der fortsat meldinger om vejspærringer på strækninger til og fra Barcelona, og centralregeringen truer med at overtage ansvaret for politistyrkerne i Catalonien, hvis ikke der bliver sat en stopper for oprøret.

Som et resultat af optøjerne var det danske udenrigsministerium allerede mandag ude med en advarsel til turister i det spanske: Hold afstand, og hold øje med ændrede flyafgange.