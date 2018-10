Tidligere præsident George W. Bush’ første datter giftede sig søndag med den amerikanske manuskriptforfatter Craig Coyne, skriver Yahoo Lifestyle.

36-årige Barbara Bush mødte sidste år i november sin udkårne.

Parret har tilsyneladende været meget forelskede. I hvert fald har de kun været forlovet i fem uger, inden de altså blev gift søndag d. 7. oktober 2018.

George W. Bush på 72 år var præsident fra 2001 til 2009, og det er hans datter, der nu er blevet gift. Datteren er opkaldt efter Barbara Bush, der var førstedame i 1990’erne, og som var gift med George H.W. Bush, der var præsident fra 1989 til 1993.

Bedstemor Barbara Bush og hendes søn George W. Bush fotograferet i 1992. Foto: CHRIS WILKINS Vis mere Bedstemor Barbara Bush og hendes søn George W. Bush fotograferet i 1992. Foto: CHRIS WILKINS

36-årige Barbara Bush og hendes mand, Craig Coyne, havde i anledningen af brylluppet inviteret 20 gæster. Heriblandt var den 94-årige bedstefar George H.W. Bush, Barbara Bush’ tante, Dorothy Bush Koch, og Barbara Bush’ tvillingesøster, Jenna Bush Hager.

Bruden var iført en silke crepe Vera Wang kjole til ceremonien, der blev holdt i Bush familiens hjem i Kennebunkport i delstaten Maine.

Hun bar desuden blå øreringe fra hendes søster. Derudover bar hun et armbånd fra hendes bedstemor, Barbara Bush, som gik bort i foråret, d. 17. april 2018. Dette armbånd havde Barbara Bush fået til sin 70-års bryllupsdag.

Bryllupsdagen var derfor også en stor hyldest til Barbara Bush' bedstemor.

Vis dette opslag på Instagram Happy tears, heart exploding as I watched this beautiful girl get married in the place that means love and family. I’m so proud to be this beauty’s sister. Et opslag delt af jennabhager (@jennabhager) den 8. Okt, 2018 kl. 5.23 PDT

36-årige Barbara Bush’ tvillingesøster, Jenna Bush Hager, gav udtryk for, hvor bevæget hun var på søsterens store dag, hvor hun også holdt en tale.

Fakta FAKTA: Bedstemor Barbara Bush Barbara var hustru til USA’s 41. præsident George H.W. Bush fra 1989-1993. De blev gift i 1945. Hun var mor til den tidligere præsident George W. Bush fra 2001-2009. Hun fik også børnene Jeb Bush, Dorothy Bush Koch, Neil Bush, Robin Bush og Marvin Bush. Hun er født d. 8. juni 1925 i New York. Hun døde 17. april 2018 Hun blev begravet i Texas, USA

»Glade tårer. Mit hjerte eksploderede, da jeg så denne smukke pige blive gift på et sted, vores familie holder rigtig meget af,« skrev hun på sin Instagram profil.

»Vi har været glade for at holde et lille bryllup kun for vores familie,« skrev hendes nygifte søster.