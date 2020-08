Der er ikke mange varme, kærlige følelser mellem USA's tidligere præsident Barack Obama og hans halvbror Malik Obama.

Faktisk lige modsat.

Den 62-årige kenyaner har sågar netop udgivet en bog om sit forhold til Barack Obama ved navn 'Big bad brother from Kenya' ('Store slemme bror fra Kenya, red.'), hvori han beskriver den tidligere præsident som værende 'kold' og 'ubarmhjertig.'

En hård tone som han fortsætter i et nyt interview med New York Post.

»Han blev rig og blev en snob,« siger Malik Obama til mediet over en Skype-forbindelse fra sit hjem i den kenyanske landsby Nyang’oma Kogelo.

Det er ikke mangende rosende ord Malik Obama har at sige om sin halvbror. Foto: THOMAS MUKOYA Vis mere Det er ikke mangende rosende ord Malik Obama har at sige om sin halvbror. Foto: THOMAS MUKOYA

»Hvad, jeg oplevede, var, at han var det type menneske, som ville have folk til at forgude ham. Han har et behov for at blive forgudet, og det imødekom jeg ikke. Jeg er hans storebror, så det gør jeg ikke.«

Det har angiveligt taget Malik Obama 22 år at skrive bogen, som udkom den 11. juli, og hvor - man fordelt på 435 sider - kan læse om uvenskabet mellem de to, som startede i 2016, hvor den 62-årige kenyaner offentligt gik ud og bakkede op om Donald Trump som præsident.

Malik og Barack Obama deler samme far, Barack Hussein Obama Sr., men mødte først hinanden tilbage i 1985, da den tidligere præsident var 24 år gammel.

I mere end et årti havde de to et godt forhold til hinanden. Malik Obama var blandt andet brudgom ved Barack og Michelle Obamas bryllup tilbage i 1992, og i den første af hans halvbrors tid som USA's præsident, aflagde han jævnligt visit i Det Hvide Hus.

Han blev rig og blev en snob.

I bogen kritiserer Malik Obama blandt andet sin halvbror for at vende sin kenyanske familie ryggen i en tid, hvor de havde brug for - økonomisk - hjælp.

Da New York Post spørger den 62-årige kenyaner, hvilken præsidentkandidat han støtter ved det kommende valg, er det da heller ikke Barack Obamas tætte ven og tidligere vicepræsident, Joe Biden, der bliver nævnt.

»Jeg støtter stadig Trump 110 procent. Han er ikke falsk. Han fortæller os tingene, som han ser dem. Han er modig og frygtløs,« siger han. Lige så mange roser har han dog ikke til Biden.

»Jeg tror ikke, han klarer den. Hans tænder er ved at falde ud. Han ligner en, der er ved at falde død om.«