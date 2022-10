Lyt til artiklen

Den tidligere præsident Barack Obama er klar i mælet.

I et nyt interview i podcasten 'Pod Save America' ​​​​sagde den 44. præsident, at demokraterne er gået væk fra et budskab om ligestilling til at 'skælde ud' på sociale problemer.

Obama skød herfra på den såkaldte 'Cancel-kultur' og gav et gok i nøden til 'lyseslukker-demokraterne' for at gå for meget op 'politisk nonsens'.

»Nogle gange vil folk bare ikke føle sig, som om de går på æggeskaller, og de vil have en vis anerkendelse af, at livet er rodet, og at vi alle på ethvert givet tidspunkt kan sige tingene på den forkerte måde, begå fejl,« sagde han.

"Democrats can be [buzzkills], right? Sometimes people just want to not feel as if they are walking on eggshells... and that all of us at any given moment can say things the wrong way, make mistakes."



Interview with @BarackObama out tonight on @SIRIUSXM and everywhere tomorrow. pic.twitter.com/xi65vTNWZH — Pod Save America (@PodSaveAmerica) October 14, 2022

Obama sagde yderligere, at »demokraterne skal være i stand til at tale med alle om deres fælles interesser og ikke være lyseslukkere.«

Han sagde, at demokrater, inklusiv ham selv, nogle gange ser deres budskab bliver skudt ned af 'politisk nonsens'.

»Se, jeg plejede at komme i problemer, når som helst, som I godt ved, når jeg blev lidt for professoragtigt og, du ved, startede … da jeg stod bag podiet, i modsætning til når jeg var i en menneskemængde, var der nogle gange hvor jeg ville komme, du ved, lyde som om jeg gav en masse politisk sludder,« forklarede Obama.

Forud for midtvejsvalget i november har Obama ført kampagne for demokratiske kandidater i nøglestater. Han rejser til Georgia, Michigan og Wisconsin i denne måned.