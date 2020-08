Det var en forhenværende præsident, som havde noget gravalvorligt på hjerte, da han indtog den digitale talerstol ved Demokraternes konvent natten til torsdag.

Barack Obama holdt sig ikke tilbage.

Det gjaldt specielt, når det kom til den mand, som fulgte efter ham i Det Hvide Hus, Donald Trump.

Med sin vanlige sans for at sætte en scene sagde Obama:

»Jeg havde aldrig troet, at min efterfølger ville følge mine politikker. Men jeg havde dog håbet, at han ville finde interesse i jobbet. Det skete ikke. På fire år har han ikke fundet den interesse. Kun til at hjælpe sig selv og sine venner. Skabe endnu et realityshow. For han kan bare ikke,« sagde Barack Obama.

Talen blev holdt virtuelt. Sendt fra Philadelphia, mens selve Demokraternes konvent finder sted i Milwaukee. Hundredvis af kilometer væk.

Det skyldes naturligvis den globale coronapandemi, som har ramt USA hårdt.

»Det betyder 170.000 mistede liv, vores demokratiske institutioner i laser, og vores rygte rundt om i verden i en elendig forfatning,« uddybede Obama.

Han erklærede sig direkte sig skuffet over Donald Trump:

»Da alle amerikanere er med til at vælge præsidenten, skal vi som minimum forvente, at præsidenten vil - uanset ego og religiøs tro - være en præsident for alle 330 millioner amerikanere.«

Da Barack Obama var i Det Hvide Hus som præsident fra 2008-2016, havde han alle årene Joe Biden - der er Demokraternes præsidentkandidat - som vicepræsident.

Derfor er det ikke så overraskende, at Obama går hårdt ind i kampen for at støtte Biden, der gennem de otte år ved magten blev en nær ven.

»Da jeg for 12 år siden skulle finde en vicepræsident, vidste jeg ikke, at jeg ville finde en bror. Han behandler alle med respekt og empati og anstændighed. Sådan er Joe.«

»Joe gjorde mig en bedre præsident i otte år,« sagde Barack Obama, der listede en lang række ting, Joe Biden vil gøre, hvis han vælges som præsident, op.

Dernæst valgte han igen at vende sit skyts mod Donald Trump.

»Vi er en nation, der står med demokratier. Ikke diktatorer,« sagde den tidligere præsident.

Demokraternes konvent Hver fjerde år holder både Republikanerne og Demokraterne et kovent

Det gør de for endeligt at nominere den person, som skal være partiets præsidentkandidat

I år er Joe Biden Demokraternes præsidentkandidat, mens Donald Trump er Republikanernes

Først når partiet ved konventet har nomineret en kandidat, er opstillingen endegyldig

I år holdes Demokraternes konvent stort set digital pga. coronapandemien

De dele, der ikke foregår online, finder hovedsageligt sted i Milwaukee, Wisconsin

Ved tidligere konventer har tusindvis af delegerede og partisoldater været samlet til en stor politisk fest

»I et demokrati er det en ret at stemme. Og vi bør gøre det nemmere at stemme, ikke sværere. Og en præsident skal ikke bruge embedet til at gøre sig selv rigere. Man skal ikke angribe fredelige demonstranter. Pressen er ikke fjenden. At håndtere en pandemi handler om videnskab, ikke at finde på ting,« sagde Obama.

I talen, som var en af de længere på konventets tredje dag, valgte han så at skrue helt op for retorikken, inden han bad Gud om at velsigne USA.

»I skal tro på, at Joe og Kamala (Harris, vicepræsidentkandidat, red.) kan lede os ud af det her mørke. Det er vores demokrati, der er på spil nu.«

»Lad dem ikke tage dit demokrati,« lød det fra Obama, inden han som afslutning opfordrede amerikanerne til at stemme.

En utekstet version af Barack Obamas tale kan ses øverst i artiklen.