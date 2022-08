Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Voldsomme scener fandt sted natten til fredag i Thailands gader.

Der opstod panik og ren desperation, da en bar pludselig blev forvandlet til et flammehav, hvor mindst 14 mennesker mistede livet.

Det skriver flere medier herunder The Guardian.

Branden brød ud omkring kl. 01.00 fredag ​​på en bar ved navn Mountain B i Chonburi-provinsens Sattahip-distrikt, omkring 140 kilometer sydøst for Bangkok.

Chalit Chotisupakarn, a survivor of the Mountain B nightclub fire where at least 13 people were killed and 35 injured when a fire broke out early on Friday, speaks to authorities, in Chonburi province, Thailand, August 5, 2022. REUTERS/Tanat Chayaphattharitthee NO RESALES.NO ARCHIVES. Foto: STRINGER Vis mere Chalit Chotisupakarn, a survivor of the Mountain B nightclub fire where at least 13 people were killed and 35 injured when a fire broke out early on Friday, speaks to authorities, in Chonburi province, Thailand, August 5, 2022. REUTERS/Tanat Chayaphattharitthee NO RESALES.NO ARCHIVES. Foto: STRINGER

Videooptagelser offentliggjort af en redningstjeneste viste desperate mennesker, der flygtede fra klubben skrigende, mens deres tøj brændte og ilden rasede i baggrunden.

En af dem, som oplevede det på egen krop, var Chalit Chotisupakarn, der slap væk med forbrændinger på arme og overkrop. Han beskrev scener med panik og desperation, mens folk kæmpede for at komme ud af bygningen.

»Jeg kunne ikke se noget, alt var mørkt. Alle råbte 'Kom ud! Gå ud!' Vi måtte alle prøve at komme ud,« sagde han på et pressemøde og fortsatte:

»Jeg skubbede og skubbede for at komme ud. Der var mennesker over alt med ild over hele kroppen.«

Redningsfolkene sagde, at branden blev fremskyndet af brændbart akustisk skum på klubbens vægge, og det tog brandmændene mere end tre timer at få den under kontrol.

Premierministeren, Prayuth Chan-ocha, kondolerede til ofrenes familier og sagde, at han havde beordret en undersøgelse af branden.

De døde – fire kvinder og ti mænd – blev hovedsageligt fundet ved indgangen og på badeværelset, hvor deres kroppe var alvorligt forbrændte, oplyser tjenesten. De var mellem 17 og 49 år, og alle formodes at have været fra Thailand.