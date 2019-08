Det ligner en helt almindelig, grå gavl på en helt almindelig bygning i byen Dover i det sydøstlige England.

Men før weekenden prydede et vægmaleri af den verdensberømte pseudo-anonyme graffiti-kunstner Banksy facaden. Mange af hans urbane kunstværker findes overalt i verden, men i Dover er det nu forsvundet.

Gavlen har siden 2017 været malet blå og gul for at symbolisere brexit, hvor Storbritannien forlader EU.

Lige siden har det også været en turistmål i byen.

On behalf of the people of #Dover, I would like to deplore the obliteration of our #Banksy. Cultural vandalism of the highest order. pic.twitter.com/WaUeHChCzT — The Mash Tun, Dover, aka Peter Garstin. (@MashTunDover) August 25, 2019

En lokal borger, David Joseph Wright, fortæller til CNN, at der lørdag blev hejst et stillads foran gavlen. Næste morgen var kunstværket væk.

Andre lokale som Lisa-Green-Jones har på Facebook udtrykt stor frustration over, at et kunstværk af den berømte Banksy er forsvundet og måske blevet overmalet.

'Det er en tragedie. Jeg havde for nylig besøg af min familie fra Irland, og da de kom til byen, ville de som det første se Banksy-gavlen.'

Selve vægmaleriet ville formodentlig heller ikke være helt uden værdi, hvis det stadig stod uberørt hen.

On behalf of the people of #Dover, I would like to deplore the obliteration of our #Banksy. Cultural vandalism of the highest order. pic.twitter.com/WaUeHChCzT — The Mash Tun, Dover, aka Peter Garstin. (@MashTunDover) August 25, 2019

Den 6. oktober var Banksys billede 'Girl With Ballon' sat til salg på Sothebys Auktion i London. Selvom værket til stor overraskelse makulerede sig selv, som et statement fra kunstneren selv, så blev billedet stadig købt til et hammerslag på 8,9 millioner kroner.

Tanken havde også ramt familien, som ejer bygningen, hvor graffiti-maleriet var opført. Ifølge The Telegraph har de tidligere vist interesse i at sælge kunstværket. Eller blot overmale det.

»Vi kan bekræfte, at vi undersøger mulighederne for at sikre, fjerne eller sælge værket,« hed det i en udtalelse i 2017, hvor familien også fremhævede, at den potentielle, økonomiske gevinst ville gå til velgørenhed.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvad der er sket med det store brexit-værk i Dover.