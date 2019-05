Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon mener, at Brexitpartiets formand bør overtage Theresa Mays post.

Steve Bannon mener, at Brexitpartiets formand, Nigel Farage, efter sejren ved Europa-Parlamentsvalget bør blive Storbritanniens næste premierminister.

Det siger Steve Bannon i et interview med nyhedsbureauet AFP.

EU-modstanderen Nigel Farage er kommet ud af EU-parlamentsvalget i Storbritannien som den store vinder med 32 procent af de britiske stemmer.

Dermed får Brexitpartiet 28 af Storbritanniens 73 pladser i EU-Parlamentet.

Valgsejren bør gøre Farage til kandidat til posten som den britiske premierminister Theresa Mays efterfølger, mener Bannon.

Bannon kalder i interviewet Farage "en ven og kollega". Han har haft kontakt med Farage både under og efter søndagens valg, tilføjer han.

- Jeg lykønsker ham med den strålende sejr, lyder det blandt andet fra Bannon fra et hotel i Paris, hvorfra han har fulgt Europa-Parlamentsvalget.

Bannon har, siden han forlod Det Hvide Hus i august 2017, forsøgt at knytte bånd til partier på den yderste højrefløj i Europa.

Han siger, at han i første omgang regner med, at Brexitpartiet vil kunne få valgt en repræsentant ind i parlamentet ved et suppleringsvalg i det østlige Storbritannien 6. juni.

- Hvis han vinder et sæde og får et medlem af Underhuset, vil det være epokegørende. Så tænker jeg, at Farage kan have gode chancer for at blive premierminister i Storbritannien i løbet af efteråret, siger Bannon til AFP.

Theresa May meddelte i sidste uge, at hun træder tilbage 7. juni.

/ritzau/