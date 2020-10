Et oliemaleri af den britiske maler Banksy er blevet solgt for næsten 63 millioner kroner. Det er den næsthøjeste pris, der nogensinde er blevet betalt for et værk af kunstneren.

Billedet forestiller en idyllisk scene, oprindelig malet af Claude Monet, men scenen er skæmmet af nogle indkøbsvogne og en trafikkegle, der er smidt i vandet.

'Vis mig Monet' er en af adskillige malerier af klassiske værker, som Banksy kalder sin 'råolie'-samling. Det var ventet, at det ville blive solgt for mellem 25 og 40 millioner kroner i en auktion onsdag.

Men det gik langt over den forventede pris. Maleriet er blevet solgt til en byder, der ikke vil have sit navn frem, på auktionshuset Sotheby's i London.

»Salget kom efter en livlig ni-minutters budkrig mellem klienter fra hele verden,« udtaler Sotheby's i en pressemeddelelse.

Kun et enkelt maleri af Banksy er solgt for flere penge. Det forestiller det britiske parlament fuld af chimpanser. Det indbragte næsten 76 millioner kroner for et år siden.

»Det vandaliserede maleri viser verden, som den er nu,« sagde den hemmelighedsfulde maler Banksy, som aldrig er blevet identificeret, i 2005, da det blev malet.

Det var et af de 'mest ikoniske' malerier af Banksy, som nogensinde kommer på auktionen. Det siger Alex Branczik, der er leder auktionerne af moderne kunst på Sotheby's.