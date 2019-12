»Glædelig jul,« råbte David Wayne Oliver og kastede en masse penge op i luften. Midt på gaden. I Colorado Springs i delstaten Colorado.

Kort forinden havde han røvet en bank.

Den 65-årige mand blev mandag eftermiddag anholdt på en café, skriver Reuters. Han er nu sigtet for at have røvet en bank.

Ifølge politiet truede han de bankansatte til at udlevere et endnu ukendt beløb. Der er dog ingen meldinger om, at han brugte våbnet.

Efterfølgende gik han ifølge øjenvidnet Dione Pascale, som tv-stationen KKTV har talt med, ud på gaden og kastede pengene om sig. Samtidig ønskede han de forbipasserende en god jul.

Ifølge Dione Pascale samlede flere pengene sammen - og leverede dem tilbage til banken.

Bankrøveren satte sig på en café i nærheden, hvor han tilsyneladende afventede politiet.

David Wayne Oliver bliver stillet for en dommer torsdag.