En amerikansk far har - uden at vide det - fungeret som chauffør for sin søn, der røvede en bank i Lewiston i den amerikanske stat Maine.

Faderen satte tirsdag sin søn af uden for banken, så han kunne hæve en check. Det troede han i hvert fald.

Lidt senere indså faderen, at hans søn havde røvet banken og at han selv - uden at være klar over det - havde kørt bilen, han slap væk i.

Keith Tilton satte sin søn af foran banken ved middagstid. Den 39-årige Joseph Tilton blev samlet op kun minutter efter og sat af i en anden del af byen, inden faderen kørte hjem igen.

På vejen kom han forbi den samme bank igen, og han så pludseligt adskillige politibiler omringe banken. Det skriver Sun Journal.

Da politiet fik stoppet Keith Tilton, begyndte det at dæmre for faderen. Pludselig forstod han, hvad der var sket.

Han kunne fortælle politiet, at han havde forsøgt at få sin søn til at tjekke ind på et hospital for at blive behandlet for narkotikamisbrug selv samme morgen.

Men sønnen havde nægtet at forlade bilen.

Kvinden bag skranken i banken troede først, at Keith Tilton lavede sjov, da han bad hende om penge. For han talte meget stille, sagde hun.

»Giv mig de forpulede penge. Strisserne er på vej,« gengav hun senere Keith Tiltons ordre til politiet.

Efter at have gentaget sit krav i et højere toneleje sprang Keith Tilton over skranken og tog selv pengene fra kassen.

Efter han flygtede ud af banken med 620 dollar, fik de ansatte sat alarmen i gang og låst yderdørene.

Onsdag blev der så sat en kaution på over 330.000 kroner for Keith Tilton, som ifølge anklagerne har en lang række domme bag sig.

Keith Tilton blev ikke sigtet i forbindelse med røveriet mod banken. Politiet mente ikke, at han var klar over, at han var involveret.