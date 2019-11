»Hvis Gud elsker dig, giver han dig rigdom«. Sådan tolker den 53-årige eks TV-præst Paula White biblens kernebudskab.

Nogle kalder hende 'djævlens håndelanger'. Andre mener, at hun har en direkte telfonforbindelse til Gud. Paula White er Donald Trumps nye religiøse rådgiver.

Hvis Donald Trump ønsker blive genvalgt som USAs præsident, skal han have USAs genfødte kristne på sin side. Deres støtte ved stemmestederne kan føre til sejr. Og til det formål har Trump fra og med mandag ansat den 53-årige Paule White som sin religiøse rådgiver med eget kontor i Det Hvide Hus.

Og udover den religiøse overbevisning, at Gud velsigner sine rettroende med luksusbiler, guldbelagte badeværelser og bugnende bankkonti (den såkaldte 'prosperity Gospell), har præsidenten og den forhenværende TV-præst en ting eller tre tilfælles.

TV-præst Paula White taler foran Det Hvide Hus. Foto: MANDEL NGAN - AFP Vis mere TV-præst Paula White taler foran Det Hvide Hus. Foto: MANDEL NGAN - AFP

Således er Paula White gift for tredie gang - denne gang med rockstjernen Jonathan Cain fra gruppen Journey. Ifølge Washington Post har den dobbelt fraskilte evangelist to gange erklæret sig bankerot og derved ladet de amerikanske skatteydere dække sine økonomiske fejltagelser. Og endelig er Paula White i pressen mindst én gang blevet hængt ud for utroskab - med en anden tv-præst.

»Ved at ansætte Paula White i Det Hvide Hus, vil Donald Trump gøre al snak om religion meningsløs. Han vender godt og ondt på hovedet. Hun er det tætteste du kommer på en anti-Jesus.«

Sådan siger en anden men mere progressiv evangilist Jim Wallis til avisen New York Times. Og han fortsætter.

»Jesus lærte os at hjælpe de fattige og acceptere de svage. Paula White lærer os det modsatte.«

'Hun er en fantastisk person,« siger Donald Trump om TV-præsten Pastor Paula White. Foto: LEAH MILLIS - Reuters Vis mere 'Hun er en fantastisk person,« siger Donald Trump om TV-præsten Pastor Paula White. Foto: LEAH MILLIS - Reuters

Donald Trump og Paula White lærte hinanden at kende i 2002. Rigmanden fra New York ringede til White, efter han havde set hende prædike på tv. Samme år var Paula White gæst i Donald Trumps realityshow 'The Apprentice'. Og da den i dag 73-årige ejendomsmilliardær i 2017 blev indsat som USAs 45. præsident, var det Paula White, der gav dagens prædiken på tribunen i Washington D.C..

Paula Michelle Furr blev født i Tupelo i sydstaten Mississippi. Efter forældrenes skilsmisse flyttede hun samen med sin mor til Memphis, Tennessee. Hendes far begik siden selvmord. Og i diverse interview har Paula White fortalt, at hun som barn blev seksuelt misbrugt af flere mænd.

Som 18-årig blev Paula Jones genfødt kristen. Og under én af sine tv-udsendelser beskrev hun oplevelsen således.

»Gud gav mig et mirakel. Når jeg taler, bliver folk helet. Når jeg tier, synker de ned i mørket.«

Gud på den ene side og den ladte seksløber på den anden. Her ses den amerikanske præsiden Donald Trump flankeret af TV-præst Paula White (tv) og lederen af den amerikanske våbenlobby NRA Wayne LaPierre. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Gud på den ene side og den ladte seksløber på den anden. Her ses den amerikanske præsiden Donald Trump flankeret af TV-præst Paula White (tv) og lederen af den amerikanske våbenlobby NRA Wayne LaPierre. Foto: CARLOS BARRIA

Under et interview fra 1998 med bladet People indrømmede Donald Trump, at han ikke er spor religiøs. Siden er han efter eget udsagn blevet omvendt. Og da en journalist under et pressemøde i 2018 spurgte præsidenten hvad han favorit del af biblen var, svarede Trump: 'Et øje for et øje'.

I dag er både Trump og White fortalere for den såkaldte 'religiøse frihed'.

Ifølge denne lov har ansatte i både lægeklinikker, blomsterhandlere og kagebutikker ret til at afvise kunder (bl.a. homoseksuelle), der ikke lever i overensstemmelse med den ansattes reliigiøse overbevisning.

»Hun er som et lys i mørket,« siger Donald Trump og sin nye religiøse rådgiver, Paula White.