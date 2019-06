Andelen af misligholdte lån daler, konstaterer EU-kommissær, som appellerer til at afslutte bankunion.

Europas banker er blevet sundere de seneste år, og andelen af misligholdte lån er faldende.

Det konstaterer EU-Kommissionen i en statusrapport, som præsenteres onsdag af EU-kommissær og næstformand for finansiel stabilitet, Valdis Dombrovskis.

Det ærgrer derfor kommissæren, at det går trægt med at afslutte den bankunion, hvis mål er at sikre unionen mod kriser i fremtiden.

- Desværre står vi stadig i en blindgyde. Der er ingen fremskridt sket overhovedet, på trods af at der faktisk er sket meget med at nedbringe risikoen i den finansielle sektor, siger Dombrovskis om ordningen for indskydergaranti.

Han opfordrer EU-landene til komme videre med at fuldende bankunionen, der handler om afvikling af nødlidende banker, tilsyn med banker og en garanti for indskud.

EU-landenes finansministre mødes de næste dage i Luxembourg for at drøfte den omstridte indskydergarantiordning (Edis).

- Jeg mener, at færdiggørelsen af bankunionen og kapitalmarkedsunionen er af afgørende betydning. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at nå det de næste fem år. Det er vigtigt for den finansielle stabilitet, siger kommissæren.

Han konstaterer, at viljen til at komme videre var stor, da EU stod midt i en finansiel krise. Men når man - som nu - er på vej ud af krisen, daler viljen til at finde fælles løsninger.

