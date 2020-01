En farvet man fra Detroit i USA sagsøger nu en bank fra Michigan. Årsag: De ville ikke modtage en check, som han fik ved en retssag om diskrimination.

»Jeg fortjener ikke den behandling,« siger den 44-årige Sauntore Thomas om TCF-banken, der nægtede at modtage hans check.

Det førte til, at politiet gik i aktion, og en undersøgelse af bedrageri blev indledt. Det skriver Detroit Free Press.

»Jeg er krigsveteran. De diskriminerede mig, fordi jeg er sort. Intet af dette her ville være sket, hvis jeg havde været hvid,« lød det fra Thomas.

TCF-banken.

Han går nu i retten for anden gang for at være behandlet diskriminerende.

Han sagsøger TCF-bankens afdeling i Livonia for at tilkalde politiet.

Et opkald til hans advokat hjalp ikke på situationen.

Thomas forsøgte at få hende til at bekræfte checkens validitet.

»Jeg fik banken i røret,« sagde advokat Deborah Gordon. »Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne.«

SauntoreThomas blev nægtet at indløse sin check på grund af sin race, ifølge Gordon.

»Vi undskylder mange gange for den oplevelse, Thomas havde i vores bank,« siger talsmanden Tom Wennerberg til The Post i en udtalelse.

»Vi er stærke modstandere af racisme. Men i denne sag var vi ude af stand til at validere checken fra Thomas. Vi er kede af, at vi ikke kunne hjælpe ham.«

De fire politifolk arresterede ikke Sauntore Thomas under tirsdagens besøg hos TCF-banken.

Bankens computere meldte ud, at checken var bedragerisk, oplyser politiet.

12 timer senere var den dog ok. Da havde Thomas åbnet en ny konto i en anden bank i Detroit.

Den tidligere veteran fra lutfvåbnet gik altid til sit arbejde, da han var aktiv. Nu brugte han checkens indhold til at købe sig en bil.