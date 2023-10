Med krige flere steder på kloden, står verdens banker og deres investorer over for en dyster fremtid.

Det mener Jamie Dimon, der er administrerende direktør i USAs største bank, JP Morgan.

Og årsagen bunder i de geopolitiske spændinger, verden ser i øjeblikket, skriver han i en selskabsrapport ifølge BBC.

»Nu er det måske den farligste tid, verden har set i årtier,« skriver han.

Det er særligt krigene mellem Rusland og Ukraine samt Israel og Gaza, der kan få »vidtrækkende konsekvenser for energi- og fødvarermarkederne, den globale handel og geopolitiske forhold«.

JP Morgan har ellers lige leveret et overskud på 13 milliarder dollar i tredje kvartal, hvilket er en stigning på 35 procent i forhold til samme periode sidste år.

Men Dimon mener alligevel, der er grund til forsigtighed på grund af usikkerhed og risici, der kan dukke op.

Han har ifølge BBC meddelt bankens investorer, at de i fremtiden skal være forberedt på højere renter, vedvarende inflation og andre følgevirkninger.

Ifølge CNN er Jamie Dimon kendt for at være åbenmundet, hvad angår politiske spørgsmål. Da krigen i Ukraine brød ud, rejste han ligeledes en bekymring over energi- og fødevarepriserne

Seneste har verdens øjne været rettet mod Israel, efter Hamas gik til angreb for lidt over en uge siden.

Siden har Israel slået igen med luftangreb, ligesom Israel har lukket ned for strøm og forsyninger til Gaza.

Læs seneste nyt fra Israel HER.