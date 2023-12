Rygterne siger, at julemanden bor på Grønland, hvor han sammen med sine nisser har travlt med at lave gaver til alle verdens artige børn.

Men noget tyder på, at han også har et job i den malaysiske bank, Maybank.

Her er der i hvert fald en medarbejder, som har delt en usædvanlig stor gave ud. Det fortæller Hafidzah Abdullah, der er kunde i banken, i et opslag på LinkedIn.

'Jeg sætter pris på, at I gør min bankoplevelse mindeværdig, men jeg synes, at denne fejl går lidt for vidt. Pludselig stod der 400.040.404 malaysiske ringgit (586 millioner danske kroner, red.) på min personlige Maybank-konto, og man skulle tro, at jeg havde vundet i lotteriet, ikke?', skriver hun.

Der er dog, som hun også selv konstaterer, tale om en fejl. En fejl, som fik banken til straks at spærre hendes konto uden hverken at ringe eller skrive til hende først.

Derfor måtte hun en tur ned forbi sin lokale filial, hvor det ifølge hende tog en evighed at få medarbejderen til at kontakte kundeservice, som kunne sørge for, at hun igen fik adgang til sin konto.

Og det er blot én af tre fejl, som hun har oplevet med banken de seneste dage, hvor der er blevet udbetalt lønninger.

'Man siger, at penge ikke kan købe lykke, men Maybank ved, hvordan man køber frustration (...) Min personlige konto blev blokeret, firmakontoen er ubrugelig, og at besøge Maybank er blevet min nye daglige motionsrutine.'

Ifølge Maybank er problemerne nu blevet løst, og det må derfor antages, at Hafidzah Abdullah ikke længere er 586 millioner kroner rigere.