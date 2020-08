Din bror har lånt 1.000 kr. af en ven, han ikke kan betale tilbage. Du hjælper din bror med 10 kr., som du overfører direkte til vennen.

Men du kom til at sætte to nuller for meget på, og nu vil vennen ikke betale dine penge tilbage. Han har jo bare fået det, din bror skyldte.

Gang så beløbbet med en million.

Så rammer vi nemlig den rundt regnede milliard i danske kroner, som den amerikanske bank Citigroup (i ovennævnte eksempel dig), kosmetikvirksomheden Revlon (din bror) og hedgefonden Brigade Capital (din brors ven) slås om.

Faktisk kom Citigroup ikke bare til at overføre 100 gange for meget til Brigade Capital. I alt har banken ved en fejl overført, hvad der svarer til 5,6 mia. til forskellige af Revlons kreditorer.

Citigroup forklarer at overbetalingen skyldes en ‘operationel fejl’, men Brigade Capital ønsker altså ikke at betale pengene tilbage.

Sagen er derfor nu endt for retten i Southern District New York, skriver BBC.

‘Så snart Citibank opdagede fejlen, bad de med det samme modtagerne om at returnere pengene, ’lyder postulatet fra Citibank, USAs tredjestørste bank, ifølge retsdokumenterne.

Nogle af de kreditorer, som ved en fejl modtog penge, har allerede returneret dem. Mens andre - heriblandt Brigade Capital - ikke har sendt pengene retur.

Men kan man overhovedet beholde de penge, som ved en fejl er blevet overført til en? Generelt set: Nej, lyder svaret fra BBCs økonomiske korrespondent Andrew Walker.

»Og hvis man går ud og bruger de penge, kan det i nogle tilfælde ende som en kriminel handling,« skriver han i en BBC-analyse.

Når det er sagt, er der nogle særlige forhold, som gør sagen sværere.

Nemlig at Brogade Capital jo har et stort udestående hos Revlon, som nu er dækket med Citibanks betaling - selvom det kun var planen, at banken skulle overføre en langt mindre del af beløbet.

Og det gør altså sagen lidt mere kompliceret.

Dertil kommer, at Revlon i forvejen bliver sagsøgt af en anden bank på vegne af Brigade og andre kreditorer. Revlon beskyldes i den sag for at stjæle de aktiver i virksomheden, der kunne bruges til at tilbagebetale kreditorerne.

I den nye sag mener Brigade Capital altså at pengene, der ved en fejl er overført til dem, efter loven tilhører dem nu, mens Citibank fastholder, at det ikke er Revlons penge, der blevet overført. Derfor skal banken have pengene retur.

Hvem der ender med pengebeløbet, der som sagt svarer til over én mia. danske kroner, det skal en dommer afgøre, hvis parterne ikke når til enighed inden.

Revlon er ligesom mange andre virksomheder hårdt ramt af coronaepidemien. Ingen af parterne har ønsket at udtale sig om sagen til BBC.