De flytter rohingya-flygtningene ude til en øde ø, der kun har eksisteret i 20 år, og som i den periode ofte har været oversvømmet. Nu har den bangladeshiske hær bygget boliger til 100.000 mennesker, og der er lavet et dige omkring øen, så havet kan holdes ude.

Men rohingyaerne er ikke meget for udsigten til at bo på øen. Menneskeretsforkæmpere har bedt myndighederne om at stoppe transporten af den første gruppe på over 1.600 mennesker.

Ialt 1.641 flygtninge gik om bord på syv fartøjer fra den bangladeshiske flåde i havnebyen Chittagong for at sejle ud til øen, som hedder Bhashan Char. Det oplyser en myndighedsperson, som ikke optræder med navn ifølge den lokale tradition.

Øen opstod først for omkring 20 år siden, og den var oprindeligt ubeboet. Det skriver AP.

The Bangladesh government should immediately halt imminent relocations of Rohingya refugees to remote Bhasan Char island.https://t.co/vAtm9C6hhU pic.twitter.com/J6R0qkyXMv — Human Rights Watch (@hrw) December 3, 2020

Den blev oversvømmet af monsunregnen flere gange, men er nu blevet forsynet med et dige. Der er bygget huse, hospitaler og moskeer for mere end 685 millioner kroner af den bangladeshiske flåde.

Også FN er bekymret for, om flygtningene nu også får lov til at afgøre, om de ved 'en fri og informeret beslutning' vil flytte ud på øen, der ligger i Den Bengalske Bugt.

Der er bygget relativt moderne huse til 100.000 personer på øen. Det er kun en lille del af de rohingyamuslimer, som er flygtet fra Myanmar og nu bor i overbefolkede flygtningelejre.

Torsdag tog 11 busser fyldt med flygtninge af sted fra en af lejrene, Cox's Bazar. De var på vej til øen, hvor de forventes at ankomme efter en enkelt overnatning.

Rohingya-flygtninge om bord på et af de syv flådefartøjer, der skal brinde dem ud til øen Bhashan Char i Den Bengalske Bugt. Foto: AFP Vis mere Rohingya-flygtninge om bord på et af de syv flådefartøjer, der skal brinde dem ud til øen Bhashan Char i Den Bengalske Bugt. Foto: AFP

Myndighederne i Cox's Bazar har ikke oplyst, hvordan flygtningene er blevet udvalgt til rejsen.