Bangladesh evakuerer over 300.000 mennesker, inden cyklonen Bulbul ventes at ramme landets kyster lørdag aften.

»Flere mennesker vil blive flyttet til nødherberger, og vi vil forhåbentlig kunne bringe alle sårbare mennesker i sikkerhed,« oplyser Enamur Rahman, der er juniorminister for katastrofehåndtering.

Frivillige drager rundt i gaderne i de områder, hvor cyklonen ventes at ramme, og beder via højttalere indbyggerne søge i sikkerhed.

Nogle steder er politiet sat ind for at tvinge borgere til at lade sig evakuere, rapporterer tv-stationen Channel24.

INDIEN/VESTBENGAL: Cyklonen Bulbul forventes at ramme

Vestbengal mellem den 9. og 10. november 2019. Følg de lokale myndigheders anvisninger. Hold dig opdateret via https://t.co/RDZ0Nr1qTL — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) November 9, 2019

Cyklonen befandt sig lørdag ved middagstid dansk tid omkring 280 kilometer sydvest for havnebyen Mongla, hvor landets næststørste havn ligger.

Det meste af Bangladesh ventes at blive ramt af kraftig regn, når cyklonen går i land med vindstød på op mod 150 kilometer i timen.

I kystområder, lavtliggende områder og på øer kan vandstanden stige til to meter over det normale, advarer meteorologer.

De betegner det kommende uvejr som en 'meget alvorlig cyklonstorm'.

Al skibstransport er indstillet, og i det sydøstlige distrikt Chattogram er al flytrafik indstillet indtil videre.

Bangladesh har ofte tidligere været ramt af alvorlige oversvømmelser.

En af de værste naturkatastrofer fandt sted i april 1991, da en kraftig cyklon ramte landet og krævede over 100.000 liv, mens over en million mennesker blev hjemløse.

/ritzau/dpa