Længe leve demokratiet, ud med diktaturet, råber demonstranter i Bangkok efter trussel om lukning af parti.

Tusindvis af mennesker demonstrerer lørdag i Thailands hovedstad, Bangkok, i protest mod myndighedernes forsøg på at forbyde oppositionspartiet Fremtiden Forude.

Det er de største demonstrationer siden militærkuppet i Thailand i 2014.

- Længe leve demokratiet, ud med diktaturet, råber de forsamlede.

Demonstrationen blev indkaldt fredag af den 41-årige milliardær og partileder i Fremtiden Forude, Thanathorn Juangroongruangkit.

- Dette er kun begyndelsen, siger han i en tale til sine tilhængere udenfor et af Bangkoks store indkøbscentre, hvor de mange mennesker blokerede for trafikken.

- I dag er en styrkeopvisning, så andre kan slutte sig til os fremover. I dag er vi kun her som en generalprøve. Prayuth, du skal ikke blive bange endnu. Den rigtige demonstration kommer i næste måned, siger han henvendt til den tidligere militære leder Prayuth Chan-ocha, som leder den nuværende regering.

Der var ikke nogen større tilstedeværelse af politi eller noget forsøg på at stoppe demonstrationen, som man så det i 2014, da Prayuth kom til magten.

Thanathorn er Thailands mest fremtrædende kritiker af Prayuths regering. Prayuth vandt valget i marts, men det var under nye valgregler, som stækkede oppositionen markant, lyder kritikken.

Landets valgkommission har bedt forfatningsdomstolen om at opløse Fremtiden Forude. Myndighederne beskylder partiet for at have forbrudt sig mod reglerne om partistøtte, fordi det har modtaget store lån fra Thanathorn.

I november afgjorde forfatningsdomstolen, at Thanathorns medlemskab af parlamentet er ugyldigt, fordi han ejede aktier i et medieselskab, da han registrerede sig som kandidat. Det er i strid med valgreglerne.

/ritzau/Reuters