En ubemandet prototype af det private rumfartselskab SpaceX's rumfartøj "Starship" eksploderede onsdag, mens det forsøgte at lande efter en testflyvning.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Inden da havde rumfartøjet gennemført en succesfuld testflyvning fra selskabets raketbase i den øde by Boca Chica i Texas, USA. Det viste direkte video fra flyvningen.

Det selvstyrede rumfartøj skulle under testflyvningen blandt andet nå en højde på 12,5 kilometer. Fartøjet blev drevet frem af tre af SpaceX's nyligt udviklede Raptor-motorer, der bruger flydende oxygen og metan som drivmiddel.

Umiddelbart efter testen oplyste SpaceX ikke, om "Starship"-prototypen nåede den planlagte højde.

Men selskabets ejer, Elon Musk, skrev bagefter på Twitter, at testflyvningen gav SpaceX "alt den data, vi havde brug for".

Ifølge BBC advarede milliardæren Musk allerede inden testen sine fans om, at der sandsynligvis ville ske en eller anden form for uheld.

Ikke desto mindre har Elon Musk store forhåbninger for "Starship"-fartøjet, når det er færdigudviklet.

Tech-milliardæren har således flere gange sagt, at det er fremtiden for SpaceX.

"Starship"-fartøjet skal på sigt bruges til at sende mennesker og op til 100 ton gods ud i rummet, og Musk forestiller sig, at det skal bruges til rejser til Månen og Mars i løbet af de næste få år.

Hele fartøjet skal desuden kunne genbruges, hvilket er en del af Musk's planer om at gøre rumrejser billigere og nemmere at gennemføre.

SpaceX's raketbase i Boca Chica har siden begyndelsen udviklet stadigt mere komplekse prototyper af "Starship"-fartøjet.

Filosofien er at teste hver enkelt prototype, indtil den går i stykker.

Når SpaceX's "Starship" er færdigudviklet, skal det efter planen sendes ud i rummet med hjælp fra en genbrugelig løfteraket kaldet "Super Heavy".

Når rumskibet er tilkoblet løfteraketten, vil de være tilsammen være 118 meter høje.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

/ritzau/