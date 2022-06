Lyt til artiklen

I mere end 50 år har forelskede brudepar kunnet rejse til Las Vegas og blive viet af Elvis Presley.

Men nu kan det være slut med at sige 'ja', mens tonerne af sangen 'Can't Help Falling in Love' bliver sunget.

I hvert fald hvis det står til firmaet 'Authentic Brands Group', der ejer navnet og billedet af kongen af Rock 'n' Roll. Det skriver mediet Sky News.

I maj udsendte firmaet et brev til samtlige bryllupskapeller, hvori der stod, at det ikke længere er tilladt at gøre brug af Elvis-varemærket til afholdelse af bryllupper.

Forklaringen er, at 'Elvis', 'Elvis Presley' og 'The King of Rock and Roll' er beskyttede varemærker.

Den amerikanske by Las Vegas er ellers kendt for at være en populær bryllupsdestination – særligt for temabryllupper.

Hvert år indbringer byens bryllupsindustri cirka 2 milliarder dollar, når mere end 100.000 par rejser til byen for at blive gift.

Og her udgør bryllupper med Elvis-tema en betydelig andel.

(Arkivfoto). Det kan være slut med at blive viet til de klassiske toner af sangen 'Can't Help Falling in Love' i Las Vegas. Foto: Isaac Brekken

Derfor har nyheden også sendt chokbølger gennem kærlighedskapellerne i Las Vegas.

»Det kan ødelægge en del af vores bryllupsindustri, der allerede var presset i forvejen på grund af covid-19« siger Clark Goya, der arbejder med at markedsføre Las Vegas som bryllupsdestination og fortsætter:

»En række mennesker kan miste deres levebrød.«