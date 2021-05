En person er i blevet dræbt efter et skyderi i Vancouver International Airport.

Efterfølgende skød gerningsmændene mod politiet i forbindelse med flugten.

Ifølge Vancouver Sun er det bandemedlemmet Karman Grewal, der blev skudt ned uden for udenrigsterminalen.

Skyderiet skete i fuld dagslys, søndag kl. 15 lokal tid.

Lufthavnen var tom for rejsende efter skudepisoden. Vis mere Lufthavnen var tom for rejsende efter skudepisoden.

Det fik ifølge mediet rejsende til at panikløbe til alle sider, fordi mange angiveligt troede, at det drejede sig om et masseskyderi.

Karman Grewal var medlem af banden United Nations, og Vancouver Sun skriver, at man i årevis har været involveret i en blodig konflikt med de rivaliserende bander Brothers Keepers og Red Scorpion.

Politiet arbejder derfor ud fra en teori om, at mordet er relateret til den igangværende konflikt. Den har inden for de seneste tre uger angiveligt været skyld adskillige skudepisoder i Vancouvers Lower Mainland-området. Allesammen med dødelig udgang.

Ved søndagens skyderi Vancouver International Airport lykkedes det gerningsmændene at slippe væk.

Politiet fik godt nok lukket alle fem broen til den lille ø, hvor lufthavnen ligger ud for den canadiske millionby, men flugtbilen blev senere fundet i et andet kvarter i byen.

Ingen andre rejsende ved lufthavnen – og heller ingen betjente – kom til skade i forbindelse med skudepisoden.