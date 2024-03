Jimmy Cherizier, der leder en sammenslutning af bander, vil bekæmpe Ariel Henry, Haitis premierminister.

Den haitianske bandeleder Jimmy Cherizier vil fortsat forsøge at afsætte landets premierminister, Ariel Henry.

Det siger han på et pressemøde fredag lokal tid.

Bandelederen, der også går under tilnavnet Barbecue, opfordrer desuden forældre til at holde deres børn hjemme fra skole for at undgå at blive ramt af urolighederne i dele af hovedstaden.

- Kampen kommer til at vare lige så lang tid, som det er nødvendigt. Vi vil fortsætte med at bekæmpe Ariel Henry, siger Cherizier.

Cherizier, der selv er tidligere politibetjent, er leder af en sammenslutning bestående af flere bander.

Han var med til at lamme Haiti, da han i 2022 indførte en blokade mod landets største olieterminal.

Som resultat af hans handlinger har både FN og USA's finansministerium ramt ham med flere sanktioner.

Ariel Henry har i ugens løb været på besøg i Kenya for at underskrive en aftale, der betyder, at Haiti modtager 1000 politibetjente fra det afrikanske land.

Betjentene skal hjælpe med at dæmme op for den uro, der plager landet.

Under Ariel Henrys besøg er urolighederne taget til i Haiti.

Torsdag blev fire politibetjente ifølge landets politiforbund dræbt i kampe mod bandemedlemmer.

Fredag advarede den amerikanske ambassade i hovedstaden Port-au-Prince om både skyderier og trafikkaos.

Haiti anmodede allerede i 2022 det internationale samfund om hjælp til at bekæmpe banderne, der kontrollerer det meste af Port-au-Prince.

Bahamas har tilbudt at sende 150 betjente til Haiti, mens Jamaica samt Antigua og Barbuda også har sagt, at de er villige til at give en hånd med.

Tidligere på ugen tilbød det vestafrikanske lande Benin at sende 2000 soldater til Haiti.

/ritzau/Reuters