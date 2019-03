Onsdag brasede en tyvebande ind i en kirke i det nordvestlige Italien, smadrede en glasbeholder med en hammer og stak af med et maleri af Pieter Brueghel den yngre til en værdi af godt 22,5 millioner kroner.

Troede de.

Torsdag meldte tømmermændene sig så i stor stil hos den dristige tyvebande.

Her gik italiensk politi nemlig ud med en melding, der har været ubehagelig at høre for tyvene, der højst sandsynligt troede, de havde skudt papegøjen. Det skriver The Telegraph.

Allerede en måned før kuppet var maleriet nemlig erstattet med en forfalskning. Tyvene var kommet derfra med et maleri, som er mere eller mindre værdiløst.

Og ikke nok med det: politiet havde været så forberedt, at de havde fået sat kameraer op omkring kirken, så de umiddelbart har en rigtig god idé om, hvem tyveknægtene er.

Til at starte med rapporterede de italienske medier tyveriet vidt og bredt, og byens borgmester gik ud og kaldte det en tragedie.

Men så stoppede skuespillet også der. Borgmesteren var også med på det lille nummer, og han gik ud offentligt torsdag:

»Det originale maleri blev skiftet ud med en kopi for mere end en måned siden,« sagde borgmesteren i Castelnuovo Magra, Daniele Montebello:

»Vi hørte rygter om, at nogen ville stjæle det, så Carabinieri (Italiens paramilitære politikorps, red.) kom med kopien og satte den op.«

Gerningsmændende er endnu ikke pågrebet.

Italiensk politi nærstuderer nu den omfattende overvågning, de havde sat op, og regner med, at det kan afsløre gerningsmændenes identiteter.