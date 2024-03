Kunderne kan lige så godt begynde at vænne sig til det.

Efter alt at dømme bliver det dyrere at købe bananer.

»Der kommer helt sikkert prisstigninger,« siger Pascal Liu, seniorøkonom i World Banana Forum, en paraplyorganisation for bananindustrien, til BBC.

Det skyldes, at flere faktorer har sat produktionen af den lange gule frugt under pres.

Ikke mindst er det klimaforandringerne, der gør sig gældende. Højere temperaturer gør det sværere at dyrke selve bananplanten i flere områder.

Samtidig har vejret været med til at sprede den alvorlige svampeinfektion Fusarium Wilt TR4, der har udryddet hele plantager.

Den er blevet spredt fra Australien til Asien, Afrika til Sydamerika i de senere år.

Undersøgelser har vist, at den modstandsdygtige svampeinfektion er blevet spredt hurtigt på grund af oversvømmelser og kraftig vind.

»Jeg tror, at klimaforandringer er en enorm trussel mod banansektoren,« konstaterer Pascal Liu.

Storme på havene har også forstyrret strømmen af forsyninger til de store markeder.

Alt sammen har været med til at svække produktionen i sådan en grad, at der i eksempelvis Storbritannien var en mangel på bananer i visse butikker så sent som i sidste uge.

»Hvis der ikke kommer en stigning i udbuddet, forudser jeg, at bananpriserne vil forblive relativt høje i de kommende år,« siger bananeksperten.

Bananen er den mest eksporterede frugt i verden