En zoologisk have i Canada er nødsaget til at aflevere to kæmpepandaer tilbage til Kina, fordi den zoologiske er løbet tør for bambus.

Den zoologiske have med navnet 'Calgary Zoo' fortæller i en pressemeddelelse, at de normalt får fløjet bambus ind fra Kina, men at transporten er blevet forsinket grundet covid-19-pandemien.

Det skriver CNN, som desuden kan berette, at de to pandaer hedder Er Shun og Da Mao.

Det var meningen, at pandaerne skulle blive i Canada frem til 2023 som følge af en aftale med Kina, men Canada har altså nu besluttet at sende pandaerne tilbage før tid.

Det skyldes, at den zoologiske have frygter, at manglen på bambus forværres, hvis der udbryder en ny bølge af corona-tilfælde.

Ifølge den zoologiske have spiser pandaerne omkring 40 kilo bambus om dagen.

Haven udtaler endvidere, at de har forsøgt at finde alternative bambus-leverandører, men at der var for mange logistiske problemer, og at de derfor nu frygter, at de når til et punkt, hvor de løber komplet tør for mad.

»Vi mener, at det (Kina, red.) er det bedste og sikreste sted for Er Shun og Da Mao under disse udfordrende tider, som er uden fortilfælde,« siger direktøren fra den zoologiske have, Clément Lanthier.

»Det var en utrolig svær beslutning at tage, men dyrenes helbred kommer først,« fortsætter han.

Pandaerne kom til den zoologiske have i 2013 og tilbragte fem år i Toronto Zoo, før de i 2018 blev flyttet til Calgary Zoo.

Processen med at flytte pandaerne hjem til Kina begyndte for få uger siden.

Den zoologiske have forventer at få alle tilladelser på plads i denne uge, så pandaerne kan transporteres tilbage hurtigst muligt.