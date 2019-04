Som så meget andet vedrørende Brexit forløb onsdag aftens EU-topmøde - om en forlængelse af Storbritanniens medlemskab af den fælles europæiske klub - ikke helt uden drama.

Ifølge internationale medier - herunder The Guardian - var flere lande utilfredse med den franske præsident Emmanuel Macron.

Forhandlingerne onsdag aften havde det ene formål at give Storbritannien en længere line, inden de skal ud af EU.

I første omgang lød Brexit-datoen på 12. april. Men onsdag aften blev EU-landenes ledere enige om at udskyde den dato, hvor Storbritannien skal forlade EU med et halvt år til 31. oktober.

Det var dog ikke uden problemer.

Den franske præsident Emmanuel Macron ønskede nemlig så kort en forlængelse af deadline som muligt.

Her løb han dog ind i problemer, da et større flertal af EU-ledere ønskede en forlængelse helt op til et år.

Og den franske præsidents ønske vakte vrede hos blandt andre den tyske delegation med kansler Angela Merkel i spidsen, skriver The Guardian.

Blandt de ledere, som var for en lang deadline, var vores egen statsminister Lars Løkke Rasmussen. Det forklarede han inden onsdagens møde.

»Jeg rejser til Bruxelles med et åbent sind, og jeg er på det hold, der siger: Er det ikke bedre at give en længere forlængelse, så man i Storbritannien får lidt mere tid til at finde hinanden,« sagde Løkke til TV2 News.

Men det kunne Macron ikke være med til.

I forbindelse med en middag onsdag for EU-lederne havde den franske præsident bedt om at tale sidst for at slå sin pointe igennem. Det var dog kun få lande, som støttede Frankrig ønske om en kort forlængelse af fristen.

Efterfølgende forklarede Macron sin holdning til pressen.

»Vi ville have besluttet at svække vores institutioner ved at have et medlem permanent her, som er på vej ud.«

»Det er rigtigt, at hovedparten var for en meget lang forlængelse. Men for mig at se er det ikke logisk. Og vigtigst af alt var det hverken godt for os eller UK.«

»Jeg tager hele ansvaret for det her, for jeg mener, det er for det fælles bedste,« sagde Macron.