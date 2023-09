Han er en verdensberømt bjergbestiger.

Og han står bag flere verdensrekorder.

Men nu bliver tyske Reinhold Messner smidt ud af Guinness Rekordborg.

Det skriver Der Spiegel.

Der er strid om, hvorvidt den berømte bjergbestiger, Reinhold Messner, har nået toppen af Annapurna eller ej. Foto: Jon G. Fuller/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Der er strid om, hvorvidt den berømte bjergbestiger, Reinhold Messner, har nået toppen af Annapurna eller ej. Foto: Jon G. Fuller/AP/Ritzau Scanpix

Siden 1986 har Messner været regnet som det første menneske, der har besteget alle verdens 14 bjerge, som er højere end 8.000 meter.

Og han har gjort det uden brug af medbragt ilt.

Men begge disse rekorder er nu blevet sløjfet.

Årsagen hertil skal findes hos Himalayaeksperten Eberhard Jurgalski, der via nye geodata har fundet frem til at flere bjergtinder er blevet identificeret forkert.

Adskillige bjergbestigere har dermed ikke nået den top, de troede, de havde nået. De befandt sig i virkeligheden på et niveau under toppen.

Således også Messner, der angiveligt aldrig nåede toppen på det 8091 høje bjerg Annapurna.

I flere bøger har Messner ellers beskrevet, hvordan han kunne se basislejren fra toppen af bjerget.

»Messner nåede et punkt, der var fem meter fra toppen,« siger Jurgalski, der blandt andet bygger sine data fra fotos fra det tyske Rumagentur.

»Messner befandt sig 65 meter foran den egentlige top, så han kan ikke have set nogen basislejr derfra,« siger eksperten, som folkene bag Guinness Rekordbog altså har valgt at følge.

Til Deutschen Presse-Agentur siger Reinhold Messner om Jurgalski:

»Han har ingen forstand på det. Han er ingen ekspert. Han har bare forvekslet nogle bjerge. Selvfølgelig har vi været helt oppe på bjergets top.«

Den 79-årige bjergbestiger beskylder eksperten for kun at ville benytte Messners berømthed til at udbrede sine konspirationsteorier.

»Det er pudsigt, at mennesker igen og igen benytter mit navn til at gøre sig selv vigtige. Er det fordi, at de ikke har opnået noget? Er det fordi, de ikke har modet til at udleve deres drømme?,« spørger han.

Helt på toppen af listen over bjergbestigere befinder, i Guinness Rekordbog, sig nu Ed Viesturs, der besteg Annapurna i 2005. Dengang var den nye definition hvor toppen lå, trådt i kraft.