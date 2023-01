Lyt til artiklen

Det var en gigantisk overraskelse, da det blev meldt ud onsdag. En rokade i den absolutte top af den russiske krigsindsats i Ukraine.

Siden har det udløst en strøm af spekulationer og rent gætværk. Men én ting står klart. Det var ikke sket, hvis Ruslands invasion af Ukraine gik, som den skulle.

Efter bare tre måneder i front for den russiske specielle militære operation i Ukraine ligner det en regulær degradering af den ellers populære, men brutale general Sergej Surovikin.

Han er blevet erstattet af en af de helt store i Rusland.

Ham kommer vi tilbage til.

For først skal vi vende den enorme overraskelse, som fyringen af Surovikin var.

For den 56-årige russiske general har ikke gjort det dårligt.

Han indførte en strategi med at bombe ukrainsk infrastruktur dagligt, herunder også ramme en del bløde mål. Og så tog han den svære beslutning om at trække sig ud fra den del af Kherson-regionen, som var blevet for kostbar at holde.

»Surovikin har egentlig gjort det ganske fint. Han fik stoppet blødningen. Men ikke meget mere. Og det var svært for ham at gøre det bedre, når han ikke var blevet spillet en bedre hånd,« siger Jacob Kaarsbo.

Han er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og ekspert i russiske og ukrainske forhold.

Men hvorfor skulle Surovikin så sættes fra bestillingen?

Det har Jacob Kaarsbo to bud på.

Den russiske topgeneral Sergej Surovikin var øverste ansvarlig for invasionen i Ukraine. Foto: Gavriil Grigorov

»Det kan være, fordi Putin er utilfreds med resultaterne på slagmarken. Ikke mindst fordi Surovikin havde lovet fremskridt andre steder i Ukraine, efter han havde fået lov til at opgive den nordlige del af Kherson,« forklarer han.

Den anden grund kan være, at Surovikin er blevet for populær blandt en række vigtige russiske militærbloggere og meningsdannere.

Til sidst udgjorde han en potentiel trussel mod dele af den russiske top.

»Et andet bud er, at forsvarsminister Sjojgu og chefen for generalstaben Gerasimov er begyndt at se Surovikin som en trussel. En række magtfulde meningsdannere i Rusland som bloggeren Igor Girkin og Wagnergruppe-chefen Prigosjin har været meget begejstrede for ham og undtaget ham for ansvar for den elendigt udførte russiske invasion,« siger Kaarsbo.

Her bliver det så rigtig interessant.

For manden, der har overtaget Surovikins tjans som ansvarlig for den russiske invasion af nabolandet, er en af de personer, som Jacob Kaarsbo mener, kunne frygte Surovikins popularitet.

Selveste chefen for den russiske generalstab, Valerij Gerasmiov.

Nummer tre i den russiske top efter forsvarsminister Sergej Sjojgu og præsident Vladimir Putin.

Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu (tv.), med chefen for Ruslands generalstab, Valerij Gerasimov. Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN

En vaskeægte militærlegende, som sågar lidt fejlagtigt har fået opkaldt en militær doktrin efter sig: 'Gerasimov-doktrinen'.

Men spørger man Jacob Kaarsbo, så er det først og fremmest en taber, som nu sætter sig i spidsen for den russiske militærindsats i Ukraine.

»Jeg er ikke overbevist om, at det her ændrer meget. Og det her ville ikke ske, hvis det gik godt for Rusland i Ukraine,« siger Jacob Kaarsbo og uddyber:

»De sidste 11 måneders krig i Ukraine har ikke været nogen succes for Gerasimov. Han har været den overordnede chef hele tiden og var chef ved indledningen af krigen. Som de siger i Ukraine, så vil han være den første general, der taber to gange i samme krig. For alt er sket på hans vagt.«

Spekulationerne om udskiftningen er mange.

Men en række eksperter mener, at det peger én helt klar vej.

En optrapning af Ruslands invasion af Ukraine. Måske mod fuld krig.

Jacob Kaarsbo ser dog også udmeldingen som nok et forsøg fra Ruslands side på at skræmme sine modstandere.

»Det er det her, Rusland gør. De forsøger at presse Vesten, gøre os bange,« siger han.

»Deres mål er jo at skabe frygt og få Vesten til at trække stikket fra opbakningen til Ukraine og komme videre. Og det her er bare seneste forsøg på det,« siger Jacob Kaarsbo.