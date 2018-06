En vulkan på øen Bali er gået i udbrud og har sendt tyk røg og aske mere end to kilometer op i luften.

Denpasar. Den internationale lufthavn Ngurah Rai på den indonesiske ferieø Bali er natten til fredag dansk tid blevet lukket ned, efter at en vulkan er gået i udbrud.

Lukningen påvirker flere end 8000 passagerer, og indtil nu er mindst 48 flyafgange blevet aflyst.

Vulkanen Mount Agung gik i udbrud torsdag og har siden da sendt tyk røg og aske mere end to kilometer op i luften, oplyser myndighederne. Ifølge en pilot er der set aske fra vulkanen i syv kilometers højde.

Den vulkanske aske kan være farlig for flyene, hvis den kommer i kontakt med flyenes motorer. Derudover gør asken landingsbanerne glatte, så flyene risikerer at forulykke ved start og landing.

Lufthavnen i Denpasar forventes tidligst at blive genåbnet klokken syv fredag aften lokal tid, oplyser Yanus Suprayogi, der er talsmand for Ngurah Rai:

- Det meteorologiske institut forventer, at asken når lufthavnen fredag morgen, siger han.

I november sidste år måtte tusindvis af landsbyboere, der bor ved foden af vulkanen, flygte, da Mount Agung gik i udbrud og begyndte at spy vulkansk aske.

Vulkanen er et helligt sted for mange af Balis hinduer. Sidste gang, Mount Agung gik i udbrud, var i 1963. Her blev omkring 1600 mennesker dræbt.

/ritzau/AFP