Bahrain tilslutter sig De Forenede Arabiske Emirater i forsøg på at normalisere forhold til Israel.

Bahrain vil ligesom De Forenede Arabiske Emirater normalisere diplomatiske forbindelser til Israel.

Det oplyser USA, Bahrain og Israel i fælles erklæring fredag.

- Dette er et historisk gennembrud i fredsprocessen i Mellemøsten, skriver de tre lande i erklæringen.

De Forenede Arabiske Emirater og Israel indgik i sidste måned en aftale om at normalisere et ellers anstrengt forhold.

Det skete, efter at USA i længere tid har ageret mægler i striden.

Ifølge den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, indvarsler aftalen en "ny æra for fred" i regionen.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, talte med både Netanyahu og Bahrains kong Hamad bin Isa fredag.

Her blev parterne enige om at lægge stridsøksen.

Bahrain takkede ved samme lejlighed ja til Donald Trumps invitation til Det Hvide Hus den 15. september.

Her vil repræsentanter fra Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Israel deltage i en ceremoni for at markere det diplomatiske tøbrud.

Aftalen falder dog ikke i god jord hos Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO).

Organisationen beskylder parterne for at "forråde den palæstinensiske sag".

/ritzau/