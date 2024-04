Du vidste muligvis ikke, at der findes et globalt netværk for abe-totur.

Men det gør der, og bagmanden hedder Michael Macartney.

Den 50-årige amerikaner, som ifølge BBC også gik under navnet 'torturkongen', er nu blevet anholdt.

Han står anklager for være med til at skabe og distribuere videoer med dyretotur.

BBC har brugt flere år på at kortlægge netværket, og de har identificeret tre hovedaktører, hvoraf Michael Macartney er den ene.

De skriver, at han drev flere chatgrupper på Telegram for personer, der gerne vil se aberne blive tortureret.

Her udvekslede de ideer, som blandt andet lød på, at der skulle sættes ild til aberne eller gøres skade på dem med værktøj. I et endnu mere ekstremt tilfælde var der også et ønske om, at en abe blev puttet i en blender.

Med til ideerne fulgte betalinger, som blev sendt videre til videoproducenter i Indonesien, som udførte torturen, der i flere tilfælde kostede aberne livet. I de fleste tilfælde var der tale om makaabe-unger.

Michael Macartney har allerede erklæret sig skyldig i anklagerne og samarbejdet med myndighederne.

Hvis han bliver dømt, kan han få op til fem års fængsel.

For et år siden, da BBC fandt frem til ham, indrømmede han ligeledes at stå bag netværket.

»Jeg var manden. Vil du se aber blive smadret? Jeg kan få det til at ske,« forklarede han.

Og selvom han kaldte videoerne for »det mest groteske han har set« fortsatte han med at drive netværket.

Udover Michael Macartney er fire personer – to i USA og to i Storbritannien – blevet anholdt for deres tilknytning til netværket, og BBC mener, at mindst 20 personer efterforskes.