EU kan straffe Iran efter attentatforsøg på dansk grund ved at sætte bagmænd på terrorliste, siger Samuelsen

I EU er der fuld opbakning til at kigge på mulige modsvar, når det gælder sagen om det formodede iranske attentatforsøg på dansk grund.

Ifølge udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) kan EU eksempelvis sanktionere ved at sætte bagmændene bag attentatforsøget på EU's terrorliste.

- Det, man kan gøre, er at få udpeget nogle af de personer, som har været involveret i de her fuldstændig uacceptable ting, og få dem på terrorlisten.

- Det er et eksempel på, hvilken retning vi bevæger os i, siger Anders Samuelsen.

Udtalelsen kommer, efter at han mandagen igennem har været til møder i EU, hvor sagen har været oppe at vende.

Hvis en person eller organisation er opført på EU's terrorlister, kan EU-landene blandt andet indefryse deres penge.

EU har formelt to terrorlister. De opdateres jævnligt efter fortrolige drøftelser blandt EU's medlemslande.

Den ene liste er rettet specifikt mod personer og enheder, der har tilknytning til al-Qaeda og Taliban.

Den anden liste handler om tiltag mod personer, grupper og enheder, der generelt opfylder kriterierne for optagelse på listerne.

Blandt kriterierne er blandt andet, at man er dømt for terror, eller at man er forbundet med terrorisme eller terrorhandlinger.

EU's udenrigschef, Federica Mogherini, bekræfter på et pressemøde, at EU undersøger mulighederne for at sanktionere Iran.

- I EU er der fuld støtte til og fuld solidaritet med den danske regering og det danske folk. Det, der er sket, er fuldstændig uacceptabelt.

- Vi vil kigge på mulighederne for målrettede modsvar, i lyset af det der er sket, siger hun.

Man vil tidligst i december officielt kunne tale om mulige sanktioner mod Iran. Derfra vil der gå yderligere tid, før de faktisk kan gennemføres, hvis EU-landene støtter dem.

Sanktioner fra EU vil kræve, at alle lande støtter dem.

