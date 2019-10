Afdøde Kayla Mueller får opkaldt operation, hvori hendes gidseltager mistede livet, efter sig.

Den amerikanske militære aktion, der førte til drabet på Abu Bakr al-Baghdadi, er opkaldt efter den afdøde kvinde Kayla Mueller.

Al-Baghdadi var leder af bevægelsen Islamisk Stat.

Det skriver flere medier som The Guardian og CNN.

Mueller, der var nødhjælpsarbejder fra Arizona, blev taget til fange af Islamisk Stat, da hun rejste fra Tyrkiet til Aleppo i Syrien i august 2013.

I Islamisk Stats fangenskab skal Mueller både være blevet tortureret og seksuelt udnyttet - også af al-Baghdadi selv, skriver Guardian.

I februar 2015 blev det bekræftet, at nødhjælpsarbejderen var død i IS' varetægt i en alder af 26 år.

Islamisk Stat har påstået, at hun omkom i et jordansk luftangreb i den syriske by Raqqa. Hendes lig er aldrig blevet fundet.

Hun blev holdt fanget i mange fængsler, fortæller Kayla Muellers far, Carl Mueller, til mediet Arizona Republic.

- Hun blev isoleret. Hun blev tortureret. Hun blev intimideret. Hun blev til sidst voldtaget af al-Baghdadi selv, tilføjer han.

IS-lederen var verdens mest eftersøgte mand. Han menes at være født i Samarra nord for Bagdad i Irak i 1971.

Søndag eftermiddag fortalte USA's præsident, Donald Trump, om missionen, der blev udført natten til søndag dansk tid.

Under angrebet forsøgte IS-lederen at få sin familie ud af byen Barisha i Idlib-provinsen i det nordvestlige Syrien, og de havde kurs mod den tyrkiske grænse.

Ifølge Donald Trump havde IS-lederen et bombebælte spændt til kroppen, som han udløste, efter han var kravlet ind i en tunnel.

Tre af al-Baghdadis børn var med ham under angrebet. De omkom, da bæltet blev udløst.

Militæret brugte otte helikoptere samt jetfly og droner i angrebet.

/ritzau/