Vinderen af den britiske version af Den Store Bagedyst i 2015 er endt i en sjofel Twitter-storm, efter hun søndag skrev et tweet, som mange har mistolket.

Det skriver Metro.

Den 33-årige muslimske bager Nadiya Hussain stillede et åbent spørgsmål på det sociale medie Twitter, hvilket der egentlig ikke er noget opsigtsvækkende i.



Mange bruger Twitter til at spørge om råd og tips, men Nadiya Hussains spørgsmål var et, der umiddelbart passer bedre i et andet forum - eksempelvis et sexforum.

Helt uskyldigt spurgte hun, om folk har gode råd til at grille kød på spyd i et tweet, der på dansk ville lyde:



‘Er der nogen, der har stegt kød på spyd før? Hvis ja, har I nogle tips? Eller anbefalinger? Jeg er nødt til at blive sommerklar til en særlig fest.’



Has anyone spit roasted before ? If so any tips? Any recommendations? Need to get summer ready for a special party #BBQ #summer2018 — Nadiya Jamir Hussain (@BegumNadiya) 15. april 2018