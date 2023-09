320.000 biler.

Det er, hvad Kia i USA må tilbagekalde på grund af en lille, men også ret væsentlig fejl.

Bagagerummet har nemlig en mulig defekt, der gør, at det ikke kan åbnes indefra bilen.

Ifølge dokumenter, som de amerikanske sikkerhedsmyndigheder offentliggjorde torsdag, har Kia opdaget, at en del af bagagerumslåsen kan knække og dermed fange en person i bagagerummet.

Og den går altså ikke, skriver ABC News.

Derfor skal forhandlerne nu udskifte låsene i de mange biler.

Tilbagekaldelsen dækker Kia Optima fra 2016 til 2018, Kia Optima hybrider og plug-ins fra 2017 og 2018, og Kia Rio fra 2016 og 2017.

Kia er langt fra det eneste bilselskab, som har oplevet at måtte hive en masse tilbage af markedet.

Tidligere på året var det BMW, der måtte tilbagekalde op imod 90.000 biler, fordi deres airbag fra mærket Takata kunne eksplodere, når bilisten havde et sammenstød.

Takata bruger ammoniumnitrat til at udløse deres airbags, men dette materiale kan nedbrydes over årene, når det udsættes for varme og fugt og kan få den metalbeholder, som airbaggen er i, til at eksplodere. Dette kan sende skarpe metalstykker imod passagerne, som kan skade eller dræbe dem.