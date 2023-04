Russerne har fået et nyt problem på slagmarken i Ukraine.

Lokale sabotørgrupper får nemlig større og større betydning i slagets gang.

De lokale grupper arbejder tæt sammen med de ukrainske specialstyrker.

ARKIVFOTO Foto: STRINGER

»De sætter deres liv på spil ved at give os tip, udføre sabotage og skabe forvirring. De stresser fjenden. Det er svært at bekæmpe folk på deres hjemmebane,« siger specialstyrkernes talsmand, der kun vil stå frem med kaldenavnet 'Osatap', til svt.

Man har tidligere haft lignende sabotørgrupper i Ukraine, men de er blevet slået effektivt ned af russerne.

Men i 2021 fik de ukrainske specialstyrker så opgaven med at opbygge en effektiv modstandsbevægelse, hvis Russerne nu skulle angribe.

Og det er altså denne modstandsbevægelse, der nu er blevet til et nyt effektivt våben for ukrainerne.

Det bekræfter Juri Matsijevskij, der er professor i statskundskab ved Ostroh Academy National University, overfor svt.

»En af deres opgaver er at skabe partisanenheder bag fjendens linjer. Denne enhed fungerer også som en direkte styrke ved fronten med særlige operationer. De agerer også bag linjen som sabotagegrupper,« siger han.

I løbet af den seneste tid har russerne optrappet jagten på modstandsgrupperne ved at kontrollere stadig flere civile for våben og andet, der kunne indikere, at de er en del af disse modstandsgrupper.