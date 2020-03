Der har været et udbrud af coronavirus i backpacker-miljøet i turistområdet Bondi i Sydney, siger myndigheder.

I Bondi i Sydney er der frygt for, at coronavirusset raserer, efter at potentielt smittede backpackere kan have spredt det i hele lokalsamfundet.

Det rapporterer den australske tv-station 7 News.

- Vi ved, at der har været et udbrud blandt backpackere i Bondi, og jeg vil gerne takke alle de myndigheder, der har hjulpet os med at inddæmme smitten i backpacker-miljøet, siger sundhedsdirektør i delstaten New South Wales (NSW) Kerry Chant tirsdag ifølge 7 News.

Sundhedsmyndighederne i NSW oplyser, at de vil samarbejde med St Vincent's Hospital, der ligger nær Bondi, om at etablere mobile teststeder i det populære turistområde.

Ifølge Kerry Chant skyldes smittespredningen formentlig, at flere personer er kommet i kontakt med en backpacker, før denne backpacker var klar over, at vedkommende var smittet med coronavirus.

- Ud fra et forsigtighedsprincip ønsker vi at teste flere. For at øge antallet af test etablerer vi nogle mobile teststeder, siger Kerry Chant.

/ritzau/